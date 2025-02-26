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У Києві троє підлітків на тлі конфлікту побили 14-річного хлопця і виклали відео в мережу

19:04, 26 лютого 2025
Відео побиття виклали у соцмережі.
У Києві троє підлітків на тлі конфлікту побили 14-річного хлопця і виклали відео в мережу
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У Києві до суду скерували клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до трьох хлопців 13-ти та 14-ти років, які завдавали удари 14-річному знайомому. Відео побиття виклали у соцмережі. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

У ході досудового розслідування було встановлено, що на дитячому майданчику в Оболонському районі столиці підлітку по черзі завдавали удари троє його знайомих, з якими у нього виник конфлікт напередодні.

Усіх учасників сутички та 14-річного потерпілого опитали. З огляду на те, що підлітки не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність за вчинений злочин – ч. 1 ст. 126 КК України (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень), прокуратурою до Оболонського районного суду м. Києва скеровано три клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.

До батьків підлітків вжили заходів адміністративного впливу.

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