В Киеве трое подростков на фоне конфликта избили 14-летнего парня и выложили видео в сеть

Видео избиения выложили в соцсети.

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В Киеве в суд направили ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера к трем парням 13-ти и 14-ти лет, которые наносили удары 14-летнему знакомому. Видео избиения выложили в соцсети. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В ходе досудебного расследования было установлено, что на детской площадке в Оболонском районе столицы подростку поочередно наносили удары трое его знакомых, с которыми у него возник конфликт накануне.

Всех участников стычки и 14-летнего потерпевшего опросили. Учитывая, что подростки не приобрели возраст, с которого наступает уголовная ответственность за совершенное преступление – ч. 1 ст. 126 УК Украины (преднамеренное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинивших телесных повреждений), прокуратурой в Оболонский районный суд г. Киеву направлены три ходатайства о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

К родителям подростков приняли меры административного влияния.

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