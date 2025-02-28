Тільки 2-3% виїжджаючих за кордон – водії гуманітарних вантажів, – Андрій Демченко

В ДПСУ зазначили, що 50% чоловіків, що перетинають кордон, — водії міжнародних перевезень.

Фото: ukrinform

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін закрив систему «Шлях» для водіїв, що перевозять гуманітарну допомогу. Раніше система дозволяла виїжджати за кордон водіям, які здійснювали міжнародні перевезення товарів, вантажів та пасажирів. Однак, як розповів повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, з цього часу зміни торкнулися лише тих водіїв, які перевозили гуманітарну допомогу, зокрема медичні вантажі.

«Треба вірно розуміти, бо вчора ми бачили такі повідомлення, що взагалі система «Шлях» припинила роботу. Фактично, за напрямком системи «Шлях» могли виїжджати водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та вантажів й пасажирів і ця норма для них є чинною для перетину кордону», — пояснив Демченко.

Як пояснив Демченко, водії, які займаються перевезенням гуманітарних вантажів, можуть тепер перетнути кордон за іншими підставами. Це стосується осіб, які виключені з військового обліку, мають відстрочку або підпадають під інші нормативи.

Згідно з інформацією ДПСУ, частка водіїв, які слідували за гуманітарними вантажами, становить лише 2-3% від загальної кількості чоловіків, які виїжджають за кордон. Натомість близько 50% чоловіків, які перетинають кордон, складають водії міжнародних перевезень. Додатково, на другому місці за кількістю виїздів — особи з інвалідністю, багатодітні чоловіки та ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю.

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