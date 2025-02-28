Практика судів
  1. В Україні

Тільки 2-3% виїжджаючих за кордон – водії гуманітарних вантажів, – Андрій Демченко

17:08, 28 лютого 2025
В ДПСУ зазначили, що 50% чоловіків, що перетинають кордон, — водії міжнародних перевезень.
Тільки 2-3% виїжджаючих за кордон – водії гуманітарних вантажів, – Андрій Демченко
Фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін закрив систему «Шлях» для водіїв, що перевозять гуманітарну допомогу. Раніше система дозволяла виїжджати за кордон водіям, які здійснювали міжнародні перевезення товарів, вантажів та пасажирів. Однак, як розповів повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, з цього часу зміни торкнулися лише тих водіїв, які перевозили гуманітарну допомогу, зокрема медичні вантажі.

«Треба вірно розуміти, бо вчора ми бачили такі повідомлення, що взагалі система «Шлях» припинила роботу. Фактично, за напрямком системи «Шлях» могли виїжджати водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та вантажів й пасажирів і ця норма для них є чинною для перетину кордону», — пояснив Демченко.

Як пояснив Демченко, водії, які займаються перевезенням гуманітарних вантажів, можуть тепер перетнути кордон за іншими підставами. Це стосується осіб, які виключені з військового обліку, мають відстрочку або підпадають під інші нормативи.

Згідно з інформацією ДПСУ, частка водіїв, які слідували за гуманітарними вантажами, становить лише 2-3% від загальної кількості чоловіків, які виїжджають за кордон. Натомість близько 50% чоловіків, які перетинають кордон, складають водії міжнародних перевезень. Додатково, на другому місці за кількістю виїздів — особи з інвалідністю, багатодітні чоловіки та ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прикордонники

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з цієї угоди – Дональд Трамп поспілкувався з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський навів приклад, чому проста дипломатія не працює, а Дональд Трамп і Джей Ді Венс закликали його визнати проблеми з нестачею людей у війську.

Ми ніколи не приймемо просто припинення вогню – Володимир Зеленський заявив про необхідність гарантій безпеки

Дональд Трамп каже про швидке закінчення війни, Володимир Зеленський каже про необхідність гарантій безпеки – про що розмовляють президенти в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп: Угода про корисні копалини є «великим зобов’язанням США» і буде підписана сьогодні

Президент України також сказав журналістам, що хоче обговорити те, що «готові зробити» США під час зустрічі з Трампом.

Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського біля Білого дому

У Білому домі почалася зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Рахувати середню зарплату і загальну кількість працівників для бронювання будуть по-новому – Кабмін вніс зміни

Зокрема уряд доручив враховувати у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню, вже мобілізованих після 18 травня 2024 року працівників.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури