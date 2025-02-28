Только 2-3% выезжающих за границу – водители гуманитарных грузов, – Андрей Демченко

В ГПСУ отметили, что 50% мужчин, пересекающих границу, – водители международных перевозок.

Фото: ukrinform

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин закрыл систему «Шлях» для водителей, перевозящих гуманитарную помощь. Ранее система позволяла выезжать за границу водителям, которые осуществляли международные перевозки товаров, грузов и пассажиров. Однако, как рассказал сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, с этого времени изменения коснулись только тех водителей, которые перевозили гуманитарную помощь, в частности медицинские грузы.

«Надо правильно понимать, потому что вчера мы видели такие сообщения, что вообще система «Шлях» прекратила работу. Фактически, по направлению системы «Шлях» могли выезжать водители, осуществляющие международные перевозки товаров и грузов и пассажиров и эта норма для них действует для пересечения границы», - пояснил Демченко.

Как пояснил Демченко, водители, которые занимаются перевозкой гуманитарных грузов, могут теперь пересечь границу по другим основаниям. Это касается лиц, которые исключены с воинского учета, имеют отсрочку или подпадают под другие нормативы.

Согласно информации ГПСУ, доля водителей, которые следовали за гуманитарными грузами, составляет лишь 2-3% от общего количества мужчин, выезжающих за границу. Зато около 50% мужчин, пересекающих границу, составляют водители международных перевозок. Дополнительно, на втором месте по количеству выездов - лица с инвалидностью, многодетные мужчины и те, кто сопровождает лиц с инвалидностью.

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