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Як зареєструвати громадське об’єднання — вимоги та документи

19:48, 15 березня 2025
Особливості створення та реєстрації громадських об’єднань в Україні.
Як зареєструвати громадське об’єднання — вимоги та документи
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило особливості створення та реєстрації громадських об’єднань.

Право громадян на свободу об’єднання у громадські організації для здійснення й захисту своїх прав і свобод гарантується Конституцією та Законами України.

1. Що таке громадське об’єднання та у яких формах воно може існувати?

Громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права задля задоволення законних інтересів. Воно може існувати у вигляді:

  • Громадської організації – об’єднання, засновниками якого є особи, котрі досягли 18 років, а членами (учасниками) – ті, кому виповнилось 14 років.
  • Громадської спілки – об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути фізичні та юридичні особи приватного права.

Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій вправі бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 14-річного віку. А ось учасником молодіжної громадської організації можна бути з 14 до 35 років, а дитячої – з 6 до 18 років.

Вступ дітей віком до 14 років до молодіжних та дитячих громадських об’єднань здійснюється за письмовою згодою їхніх батьків чи законних представників.

2. Чи обов’язково громадським об’єднанням мати статус юридичної особи?

Функціонування таких організацій може здійснюватися, як зі статусом юридичної особи, яка буде непідприємницьким товариством, так і без нього. Утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом. Кількість засновників громадського об’єднання не може бути меншою, ніж дві особи.

У найменуванні громадського об’єднання заборонено використовувати найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд), а також інші позначення, використання яких обмежено законом.

3. Які документи потрібні для державної реєстрації громадських об’єднань?

Для державної реєстрації створення громадського об’єднання заявником (засновником, уповноваженою ним особою, особа, уповноважена рішенням про створення громадського об’єднання) подаються такі документи:

  • заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
  • примірник рішення засновників;
  • документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування;
  • відомості про керівні органи громадського формування;
  • установчий документ юридичної особи;
  • реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах);
  • програма політичної партії та список підписів громадян України – у разі державної реєстрації створення політичної партії;
  • документ про сплату адміністративного збору та інші документи визначені в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

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мінюст Міністерство юстиції України

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