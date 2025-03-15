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Как зарегистрировать общественное объединение — требования и документы

19:48, 15 марта 2025
Особенности создания и регистрации общественных объединений в Украине.
Как зарегистрировать общественное объединение — требования и документы
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило особенности создания и регистрации общественных объединений.

Право граждан на свободу объединения в общественные организации для осуществления и защиты своих прав и свобод гарантируется Конституцией и Законами Украины.

1. Что такое общественное объединение и в каких формах оно может существовать?

Общественное объединение – это добровольное объединение физических лиц и/или юридических лиц частного права с целью удовлетворения законных интересов. Оно может существовать в виде:

  • Общественной организации – объединения, основателями которого являются лица, достигшие 18 лет, а членами (участниками) – те, кому исполнилось 14 лет.
  • Общественного союза – объединения, основателями которого являются юридические лица частного права, а членами (участниками) могут быть как физические, так и юридические лица частного права.

Основателями молодежных и детских общественных организаций могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, достигшие 14-летнего возраста. Участником молодежной общественной организации можно быть с 14 до 35 лет, а детской – с 6 до 18 лет.

Вступление детей младше 14 лет в молодежные и детские общественные объединения осуществляется только с письменного согласия их родителей или законных представителей.

2. Обязательно ли общественным объединениям иметь статус юридического лица?

Такие организации могут функционировать как с юридическим статусом (некоммерческое общество), так и без него. Создание общественного объединения осуществляется на учредительном собрании его основателей и оформляется протоколом. Количество основателей общественного объединения не может быть менее двух человек.

В наименовании общественного объединения запрещается использовать названия государственных органов власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, их структурных подразделений (министерство, агентство, служба, инспекция, комитет, администрация, прокуратура, суд), а также иные обозначения, использование которых ограничено законом.

3. Какие документы необходимы для государственной регистрации общественных объединений?

Для государственной регистрации создания общественного объединения заявителем (учредителем, уполномоченным им лицом или лицом, уполномоченным решением о создании объединения) подаются следующие документы:

  • заявление о государственной регистрации создания юридического лица;
  • экземпляр решения учредителей;
  • документ, подтверждающий создание общественного формирования, соответствие устава юридического лица, на основании которого действует общественное формирование;
  • сведения о руководящих органах общественного формирования;
  • учредительный документ юридического лица;
  • реестр лиц (граждан), принимавших участие в учредительном съезде (конференции, собрании);
  • программа политической партии и список подписей граждан Украины – в случае государственной регистрации создания политической партии;
  • документ об уплате административного сбора и другие документы, предусмотренные Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».
минюст Министерство юстиции Украины

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