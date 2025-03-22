ЄС виділить ще 10 мільйонів євро для українських медіа додатково до 100 млн євро

Європейський союз виділить пакет допомоги на підтримку видань в Україні на 10 мільйонів євро.

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Європейський Союз виділяє додаткові 10 млн євро на підтримку українських медіа. Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні.

«Підтримка незалежних ЗМІ є особливо важливою з огляду на силу гібридної та дезінформаційної війни, яку веде Росія. Це нове фінансування (йдеться про 10 млн євро – ред.) доповнює понад 100 млн євро, які Європейський Союз вже інвестував у незалежні медіа з 2017 року», – заявили в представництві.

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова під час спілкування із журналістами повідомила, що зараз триває обговорення щодо виділення 7 млн євро найближчим часом, з яких 2 млн підуть на діяльність "Репортерів без кордонів", зокрема субсидування невеликих ЗМІ та підтримки продакшну для журналістів під загрозою.

Ще 3 мільйони буде направлено до Internews (ГО "Інтерньюз-Україна") для Фонду розвитку медіа для субгранту, і по одному мільйону для ГО "Інститут масової інформації" із субгрантом для малих і середніх медіа, а також на кілька інших менших проєктів. Нагадаємо, що ГО Інтерньюз-Україна фігурувало в програмі на 25 млн євро для Верховної Ради, через яку, зокрема фінансували круглі столи комітетів.

У травні ЄС планує оголосити конкурс на три мільйони євро спеціально для регіональних ЗМІ та журналістів.

За словами Матернової, ще з лютого 2022 року ЄС виділив 37 млн ​​євро для медіа в Україні, а з 2017 року — понад 100 млн євро.

Як писала «Судово-юридична газета», голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що більше половини засобів масової інформації в Україні можуть припинити свою роботу в 2025 році, бо їм перерізали грантове фінансування від США.

Нагадаємо, у апараті Верховної Ради на запит стосовно кількості та джерел фінансування офіційних закордонних візитів голови Комітету зі свободи слова Ярослава Юрчишина до Брюсселю, Відня та інших місць відповіли, що ця інформація не підлягає розголошенню. Разом з тим, відповідно до ч. 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація стосовно використання бюджетних коштів, у тому числі, на відрядження народних депутатів, не може бути обмежена.

Раніше Ярослав Юрчишин повідомив про проблеми у проведенні круглих столів та інших заходів через призупинку фінансування програми USAID «Рада: наступне покоління», загальна вартість якої складала 25 млн доларів США. Він констатував, що тепер доведеться шукати інші ресурси для проведення таких заходів.

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