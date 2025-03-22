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ЕС выделит еще 10 миллионов евро для украинских медиа дополнительно к 100 млн евро

12:33, 22 марта 2025
Европейский союз выделит еще 10 млн евро в поддержку грантовых организаций, связанных с медиасферой.
ЕС выделит еще 10 миллионов евро для украинских медиа дополнительно к 100 млн евро
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Европейский Союз выделяет дополнительные 10 млн евро в поддержку украинских медиа. Об этом сказано в сообщении представительства ЕС в Украине.

«Поддержка независимых СМИ особенно важна, учитывая силу гибридной и дезинформационной войны, которую ведет Россия. Это новое финансирование (речь о 10 млн евро – ред.) дополняет более 100 млн евро, которые Европейский Союз уже инвестировал в независимые медиа с 2017 года», – заявили в представительстве.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время общения с журналистами сообщила, что сейчас идет обсуждение о выделении 7 млн ​​евро в ближайшее время, из которых 2 млн пойдут на деятельность "Репортеров без границ", в частности субсидирование небольших СМИ и поддержку продакшна для журналистов под угрозой.

Еще 3 миллиона будут направлены в Internews (ОО "Интерньюз-Украина") для Фонда развития медиа для субгранта, и по одному миллиону для ОО "Институт массовой информации" с субгрантом для малых и средних медиа, а также на несколько других меньших проектов. Напомним, что ОО "Интерньюз-Украина" фигурировало в программе на 25 млн евро для Верховной Рады, через которую, в частности, финансировали круглые столы комитетов.

В мае ЕС планирует объявить конкурс на три миллиона евро специально для региональных СМИ и  журналистов.

По словам Матерновой, еще с февраля 2022 года ЕС выделил 37 млн ​​евро для медиа в Украине, а с 2017 года – более 100 млн евро.

Как писала «Судебно-юридическая газета», глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что более половины средств массовой информации в Украине могут прекратить свою работу в 2025 году, потому что им перерезали грантовое финансирование от США.

Напомним, в аппарате Верховной Рады на запрос относительно количества и источников финансирования официальных зарубежных визитов главы комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина в Брюссель, Вену и другие места ответили, что эта информация не подлежит разглашению. При этом, согласно ч. 5 статьи 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации», информация об использовании бюджетных средств, в том числе на командировки народных депутатов, не может быть ограничена.

Ранее Ярослав Юрчишин сообщил о проблемах с проведением круглых столов и других мероприятий из-за приостановки финансирования программы USAID «Рада: следующее поколение», общая стоимость которой составляла 25 млн долларов США. Он констатировал, что теперь придется искать другие ресурсы для проведения таких мероприятий.

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ЕС СМИ Украина

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