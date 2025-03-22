Украинцам объяснили, что такое фишинговая атака и как не стать жертвой взлома

В Минцифре сообщили, что Telegram остается самым популярным мессенджером среди украинцев, поэтому он часто становится мишенью для мошенников.
Даже в случае отсутствия конфиденциальных данных в аккаунте, злоумышленники могут использовать его для атак на других людей. Основные цели аферистов:
Анализ инцидентов показывает, что основной способ компрометации аккаунтов в Telegram – фишинговые атаки. Мошенники применяют методы социальной инженерии и технические приёмы для обмана пользователей. Дополнительно они используют OSINT (Open Source Intelligence) для сбора информации о потенциальных жертвах и создании персонализированных атак.
Один из опасных методов похищения аккаунтов – перехват SMS-кодов. Эта техника сложна, но она может использоваться против журналистов, активистов, политиков и других публичных лиц. Еще один риск – вредоносное программное обеспечение. Так называемые альтернативные Telegram-клиенты, обещающие дополнительные функции, могут содержать вирусы, предоставляющие мошенникам доступ не только к аккаунту, но и ко всему устройству.
Как защитить свой аккаунт:
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