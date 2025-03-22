Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Украинцам объяснили, что такое фишинговая атака и как не стать жертвой взлома

13:09, 22 марта 2025
Как защитить свой аккаунт в Телеграм от мошенников — советы Минцифры.
Украинцам объяснили, что такое фишинговая атака и как не стать жертвой взлома
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Минцифре сообщили, что Telegram остается самым популярным мессенджером среди украинцев, поэтому он часто становится мишенью для мошенников.

Даже в случае отсутствия конфиденциальных данных в аккаунте, злоумышленники могут использовать его для атак на других людей. Основные цели аферистов:

  • Финансовая выгода: злоумышленники могут обращаться к вашим контактам с просьбой срочно перевести деньги или шантажировать вас, если найдут чувствительную информацию.
  • Компрометация контактов: украденный аккаунт используют для распространения фишинговых ссылок или вредоносного ПО среди ваших знакомых.
  • Доступ к конфиденциальной информации: пароли, банковские реквизиты, личные документы или корпоративные данные могут быть похищены и использованы для последующих атак.

Анализ инцидентов показывает, что основной способ компрометации аккаунтов в Telegram – фишинговые атаки. Мошенники применяют методы социальной инженерии и технические приёмы для обмана пользователей. Дополнительно они используют OSINT (Open Source Intelligence) для сбора информации о потенциальных жертвах и создании персонализированных атак.

Один из опасных методов похищения аккаунтов – перехват SMS-кодов. Эта техника сложна, но она может использоваться против журналистов, активистов, политиков и других публичных лиц. Еще один риск – вредоносное программное обеспечение. Так называемые альтернативные Telegram-клиенты, обещающие дополнительные функции, могут содержать вирусы, предоставляющие мошенникам доступ не только к аккаунту, но и ко всему устройству.

Как защитить свой аккаунт:

  • Для дополнительной защиты включите двухфакторную аутентификацию (2FA).
  • Не переходите по подозрительным ссылкам и не загружайте посторонние приложения.
  • Регулярно проверяйте активные сессии в настройках Telegram и выходите из неизвестных устройств.
  • Избегайте использования SMS для авторизации, предпочитая пароли и двухфакторную аутентификацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.   

Телеграм Министерство цифровой трансформации

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прохождение ВЛК ограниченно годными возможно только по направлению ТЦК, для чего ТЦК сначала должен вызвать военнообязанного повесткой – суд отменил штраф ТЦК

Апелляционный административный суд отменил штраф ТЦК, поскольку военнообязанного на ВЛК сначала должны были вызвать повесткой.

В Верховной Раде предлагают снять ограничение, запрещающее быть кандидатами на должность судьи ВАКС сотрудникам НАЗК, АРМА, налоговикам и таможенникам

Комитет по правовой политике предлагает отменить ограничения для определенных должностных лиц, которые запрещают им претендовать на кресло судьи Высшего антикоррупционного суда.

Решения судов относительно уклонения от мобилизации смогут изъять из публичной части Реестра – финальная версия законопроекта

Кроме того, судья сможет при внесении судебного решения в Реестр определить некоторые сведения как не подлежащие разглашению.

Судьям смогут установить доплату до 42 тысяч грн – комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект, который предусматривает специальные доплаты судьям местных судов.

Депутаты предлагают установить запрет на 2 года для переизбрания глав судов, занимавших должности более 8 лет

Срок полномочий глав судов предлагается увеличить до 4 лет, но установить ограничение – не более двух сроков подряд и без возможности повторного избрания ранее, чем через 2 года после окончания полномочий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва