Украинцам объяснили, что такое фишинговая атака и как не стать жертвой взлома

Как защитить свой аккаунт в Телеграм от мошенников — советы Минцифры.

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В Минцифре сообщили, что Telegram остается самым популярным мессенджером среди украинцев, поэтому он часто становится мишенью для мошенников.

Даже в случае отсутствия конфиденциальных данных в аккаунте, злоумышленники могут использовать его для атак на других людей. Основные цели аферистов:

Финансовая выгода: злоумышленники могут обращаться к вашим контактам с просьбой срочно перевести деньги или шантажировать вас, если найдут чувствительную информацию.

Компрометация контактов: украденный аккаунт используют для распространения фишинговых ссылок или вредоносного ПО среди ваших знакомых.

Доступ к конфиденциальной информации: пароли, банковские реквизиты, личные документы или корпоративные данные могут быть похищены и использованы для последующих атак.

Анализ инцидентов показывает, что основной способ компрометации аккаунтов в Telegram – фишинговые атаки. Мошенники применяют методы социальной инженерии и технические приёмы для обмана пользователей. Дополнительно они используют OSINT (Open Source Intelligence) для сбора информации о потенциальных жертвах и создании персонализированных атак.

Один из опасных методов похищения аккаунтов – перехват SMS-кодов. Эта техника сложна, но она может использоваться против журналистов, активистов, политиков и других публичных лиц. Еще один риск – вредоносное программное обеспечение. Так называемые альтернативные Telegram-клиенты, обещающие дополнительные функции, могут содержать вирусы, предоставляющие мошенникам доступ не только к аккаунту, но и ко всему устройству.

Как защитить свой аккаунт:

Для дополнительной защиты включите двухфакторную аутентификацию (2FA).

Не переходите по подозрительным ссылкам и не загружайте посторонние приложения.

Регулярно проверяйте активные сессии в настройках Telegram и выходите из неизвестных устройств.

Избегайте использования SMS для авторизации, предпочитая пароли и двухфакторную аутентификацию.

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