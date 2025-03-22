Умер легендарный боксер Джордж Форман

Олимпийский чемпион по боксу Джордж Форман умер в возрасте 76 лет.

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В США умер легендарный боксер, олимпийский чемпион Джордж Форман. Ему было 76 лет. О смерти сообщила семья Форма в Instagram, но причину не уточнила.

Форман стал иконой спорта благодаря своей карьере, которая охватывала десятилетия и включала в себя многочисленные победы, исторические бои и невероятные спортивные достижения.

На счету Формана 81 бой, из них 76 окончились победами. Он стал абсолютным чемпионом мира по тяжелой весовой категории по версиям WBC (1973-1974), WBA (1973-1974, 1994-1995), IBF (1994-1995).

Джордж Форман провел поединки с несколькими известнейшими боксерами в истории. Он сражался с легендарным Мухаммедом Али. Али нокаутировал Формана в восьмом раунде, использовав свою знаменитую тактику rope-a-dopе.

Этот бой считается одним из самых значительных в истории бокса.

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