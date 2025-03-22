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Помер легендарний боксер Джордж Форман

11:53, 22 березня 2025
Олімпійський чемпіон з боксу Джордж Форман помер у віці 76 років.
Помер легендарний боксер Джордж Форман
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У США помер легендарний боксер,олімпійський чемпіон Джордж Форман. Йому було 76 років. Про смерть повідомила родина Форма в Instagram, але причину не уточнила. 

Форман став іконою спорту завдяки своїй кар'єрі, яка охоплювала десятиліття та включала численні перемоги, історичні бої та неймовірні спортивні досягнення.

На рахунку Формана 81 бій, із них 76 закінчилися перемогами. Він став абсолютним чемпіоном світу у важкій ваговій категорії за версіями WBC (1973-1974), WBA (1973-1974, 1994-1995), IBF (1994-1995).

Джордж Форман провів поєдинки з кількома найвідомішими боксерами в історії. Він бився з легендарним Мухаммедом Алі. Алі нокаутував Формана у восьмому раунді, використавши свою знамениту тактику rope-a-dopе.

Цей бій вважається одним із найвизначніших в історії боксу.

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