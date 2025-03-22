Практика судів
  1. В Україні

Податкова пояснила, які податки сплачує мобілізований ФОП у 2025 році

14:11, 22 березня 2025
Якщо мобілізована особа має найманих працівників, то на строк своєї служби вона може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату.
Податкова пояснила, які податки сплачує мобілізований ФОП у 2025 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба в Одеській області нагадує податкові правила мобілізованих ФОП.

Зазначається, що з 1.12.2024 року уточнено перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються мобілізовані ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність. Так, на період військової служби звільняються від обов’язку:

- нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб;

- нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку;

- нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку.

Підставою для такого звільнення є подані за місцем податкової реєстрації наступні документи:

- заява самозайнятої особи;

- копія військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Зазначені документи подаються протягом 10 днів після демобілізації, а у разі перебування особи на лікуванні - протягом 10 днів по його завершенню.

Якщо мобілізована особа має найманих працівників, то на строк своєї служби вона може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату. Уповноважена особа зобов’язана нараховувати та утримувати податки та збори з доходу у вигляді заробітної плати найманих працівників. Після демобілізації самозайнятої особи протягом 180 днів має сплатити ці податки та збори до бюджету. При цьому штрафи та фінансові санкції за цей період не будуть нараховані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мобілізованого вбили на полігоні, а потім звинуватили у вживанні наркотиків та оголосили дезертиром – що вирішив суд

Суд засудив за вбивство солдата раніше неодноразово засудженого військовослужбовця, якого призначили командиром відділення

Замість щомісячної звітності знов буде щоквартальна – депутати пропонують повернутися до правил, які діяли до нещодавніх змін у Податковому кодексі

До Ради внесли законопроект, який скасовує вимогу щомісячної звітності з ЄСВ, ПДФО та військового збору для юридичних осіб і ФОПів із найманими працівниками, і повертає щоквартальну, яка діяла до 1 січня 2025 року.

Висновки Верховного Суду свідчать, що виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів не впливає на становище засуджених осіб

Легалізація медичного канабісу та виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів не є змінами до Кримінального кодексу, тому це не скасовує і не пом’якшує відповідальність.

Суд скасував штраф, який ТЦК наклав на чоловіка за неоновлення даних, хоча той оновив дані у Резерв+ у встановлені законом строки

ТЦК виписав штраф чоловіку за неоновлення даних, хоча той оновив дані у встановлений строк – суд скасував постанову ТЦК.

У комітеті підтвердили, що всі судові рішення у кримінальних справах щодо мобілізації та позбавлення ухилянтів права керування авто збираються засекретити

Комітет ВР з питань правової політики підтримав норму про «секретність» всіх судових рішень у кримінальних справах щодо мобілізації та в справах за позовами ТЦК про позбавлення ухилянтів права керування авто – член Комітету Роман Бабій

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Червинська
    Марина Червинська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Тетяна Верхогляд
    Тетяна Верхогляд
    суддя Центрального апеляційного господарського суду