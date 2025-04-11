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Верховна Рада привела процесуальне законодавство у відповідність до рішення КСУ

13:09, 11 квітня 2025
Верховна Рада привела процесуальне законодавство у відповідність до рішення КСУ щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням ЄСПЛ.
Верховна Рада привела процесуальне законодавство у відповідність до рішення КСУ
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Верховна Рада України привела процесуальне законодавство у відповідність до Рішення Конституційного Суду України щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням ЄСПЛ.

Як повідомляють у КСУ, 9 квітня 2025 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звʼязку з Рішенням Конституційного Суду України від 14 лютого 2024 року № 1-р(I)/2024 щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини» від 11 березня 2025 року № 4283–IX.

Закон ухвалений з метою приведення положень процесуального законодавства у відповідність із зазначеним рішенням Конституційного Суду України, зокрема, викладено в новій редакції статтю 321 Господарського процесуального кодексу України, статтю 424 Цивільного процесуального кодексу України та статтю 363 Кодексу адміністративного судочинства України.

Новими положеннями передбачена можливість поновлення строків для перегляду судового рішення за виключними обставинами у звʼязку з рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, яке набуло статусу остаточного, після спливу десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили. Водночас заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами повинна бути подана протягом 30 днів з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного.

При цьому особи, стосовно яких постановлено рішення Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного до набрання чинності Законом, та після спливу десяти років з дня набрання законної сили судовим рішенням, яке може бути переглянуте за виключними обставинами, мають право протягом тридцяти днів з дня набрання чинності Законом звернутися до суду із заявою про перегляд судового рішення за виключними обставинами у визначеному порядку.

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КСУ Верховна Рада України закон ЄСПЛ

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