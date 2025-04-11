Верховная Рада привела процессуальное законодательство в соответствие с решением КСУ по обеспечению защиты прав и свобод человека по решению ЕСПЧ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада Украины привела процессуальное законодательство в соответствие с Решением Конституционного Суда Украины относительно гарантирования защиты прав и свобод человека по решению ЕСПЧ.

Как сообщают в КСУ, 9 апреля 2025 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 14 февраля 2024 года № 1-р(I)/2024 относительно гарантирования защиты прав и свобод человека по решению Европейского суда по правам человека» от 11 марта 2025 года № 4283–IX.

Закон принят с целью приведения положений процессуального законодательства в соответствие с указанным решением Конституционного Суда Украины, в частности, изложена в новой редакции статья 321 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, статья 424 Гражданского процессуального кодекса Украины и статья 363 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Новыми положениями предусмотрена возможность восстановления сроков для пересмотра судебного решения по исключительным обстоятельствам в связи с решением международного судебного органа, юрисдикция которого признана Украиной, которое приобрело статус окончательного, после истечения десяти лет с дня вступления такого судебного решения в законную силу. В то же время заявление о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам должно быть подано в течение 30 дней с дня, когда такое лицо узнало или могло узнать о приобретении этим решением статуса окончательного.

При этом лица, в отношении которых вынесено решение Европейского суда по правам человека, которое приобрело статус окончательного до вступления в силу Закона, и после истечения десяти лет с дня вступления в законную силу судебного решения, которое может быть пересмотрено по исключительным обстоятельствам, имеют право в течение тридцати дней с дня вступления в силу Закона обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам в установленном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.