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Верховная Рада привела процессуальное законодательство в соответствие с решением КСУ

13:09, 11 апреля 2025
Верховная Рада привела процессуальное законодательство в соответствие с решением КСУ по обеспечению защиты прав и свобод человека по решению ЕСПЧ.
Верховная Рада привела процессуальное законодательство в соответствие с решением КСУ
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Верховная Рада Украины привела процессуальное законодательство в соответствие с Решением Конституционного Суда Украины относительно гарантирования защиты прав и свобод человека по решению ЕСПЧ.

Как сообщают в КСУ, 9 апреля 2025 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 14 февраля 2024 года № 1-р(I)/2024 относительно гарантирования защиты прав и свобод человека по решению Европейского суда по правам человека» от 11 марта 2025 года № 4283–IX.

Закон принят с целью приведения положений процессуального законодательства в соответствие с указанным решением Конституционного Суда Украины, в частности, изложена в новой редакции статья 321 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, статья 424 Гражданского процессуального кодекса Украины и статья 363 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Новыми положениями предусмотрена возможность восстановления сроков для пересмотра судебного решения по исключительным обстоятельствам в связи с решением международного судебного органа, юрисдикция которого признана Украиной, которое приобрело статус окончательного, после истечения десяти лет с дня вступления такого судебного решения в законную силу. В то же время заявление о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам должно быть подано в течение 30 дней с дня, когда такое лицо узнало или могло узнать о приобретении этим решением статуса окончательного.

При этом лица, в отношении которых вынесено решение Европейского суда по правам человека, которое приобрело статус окончательного до вступления в силу Закона, и после истечения десяти лет с дня вступления в законную силу судебного решения, которое может быть пересмотрено по исключительным обстоятельствам, имеют право в течение тридцати дней с дня вступления в силу Закона обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам в установленном порядке.

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КСУ Верховная Рада Украины закон ЕСПЧ

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