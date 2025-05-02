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Вихователі дитячих садочків будуть проходити тести з цифрової грамотності

18:27, 2 травня 2025
Проводитиметься моніторинг цифрової компетентності педагогів через тестування цифрової грамотності Цифрограм.
Вихователі дитячих садочків будуть проходити тести з цифрової грамотності
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У п’ятницю, 2 травня, Кабмін схвалив Концепцію цифрової гігієни дітей дошкільного віку. Концепція спрямована на вдосконалення освітнього процесу в закладах дошкільної та позашкільної освіти та надання орієнтирів батькам щодо виховання дитини в умовах цифровізації. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Положення Концепції поширюються на юридичних осіб публічного чи приватного права та фізичних осіб-підприємців, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної та позашкільної освіти.

Нардеп Олексій Гончаренко назвав ключові аспекти з нової концепції:

- сприяння розробленню україномовного цифрового контенту для дошкільної та позашкільної освіти

- розроблення рекомендацій для батьків щодо формування навичок безпечного використання цифрових технологій у взаємодії з дитиною

- проведення інформаційно-просвітницької роботи серед батьків та педагогів щодо ризиків та переваг цифрового середовища для розвитку дитини

- розроблення програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо цифрової гігієни дітей

- розроблення курсів з цифрової гігієни для батьків та педагогічних працівників

- проведення моніторингу цифрової компетентності педагогів через тестування цифрової грамотності Цифрограм

- інтеграція правил цифрової грамотності в освітній процес.

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Кабінет Міністрів України школа

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