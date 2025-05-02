Воспитатели детских садов будут проходить тесты на цифровую грамотность

В пятницу, 2 мая, Кабмин утвердил Концепцию цифровой гигиены детей дошкольного возраста. Концепция направлена на совершенствование образовательного процесса в учреждениях дошкольного и внешкольного образования, а также на предоставление ориентиров родителям по воспитанию ребенка в условиях цифровизации. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Положения Концепции распространяются на юридических лиц публичного и частного права, а также на физических лиц-предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного и внешкольного образования.
Народный депутат Алексей Гончаренко назвал ключевые аспекты новой концепции:
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