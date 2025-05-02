Воспитатели детских садов будут проходить тесты на цифровую грамотность

Будет проводиться мониторинг цифровой компетентности педагогов с помощью тестирования цифровой грамотности Цифрограм.

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В пятницу, 2 мая, Кабмин утвердил Концепцию цифровой гигиены детей дошкольного возраста. Концепция направлена на совершенствование образовательного процесса в учреждениях дошкольного и внешкольного образования, а также на предоставление ориентиров родителям по воспитанию ребенка в условиях цифровизации. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Положения Концепции распространяются на юридических лиц публичного и частного права, а также на физических лиц-предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного и внешкольного образования.

Народный депутат Алексей Гончаренко назвал ключевые аспекты новой концепции:

содействие разработке украиноязычного цифрового контента для дошкольного и внешкольного образования;

разработка рекомендаций для родителей по формированию навыков безопасного использования цифровых технологий во взаимодействии с ребенком;

проведение информационно-просветительской работы среди родителей и педагогов о рисках и преимуществах цифровой среды для развития ребенка;

разработка программы повышения квалификации педагогических работников по вопросам цифровой гигиены детей;

разработка курсов по цифровой гигиене для родителей и педагогов;

проведение мониторинга цифровой компетентности педагогов через тестирование цифровой грамотности Цифрограм;

интеграция правил цифровой грамотности в образовательный процесс.

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