Кабмин утвердил новые правила для ПлейСити — что изменится в сфере азартных игр и лотерей

Агентство будет вести реестр лиц с игровой зависимостью, реестр государственных лотерей и проводить конкурсы операторов.

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Правительство утвердило Положение о Государственном агентстве Украины ПлейСити. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Определено, что Государственное агентство Украины ПлейСити является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через Вице-премьер-министра Украины по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий — Министра цифровой трансформации. Агентство реализует государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере.

Предусмотрено, что основными задачами Агентства ПлейСити являются:

реализация государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей;

осуществление государственного надзора (контроля) за рынком азартных игр, а также за проведением лотерей в Украине;

внесение на рассмотрение Вице-премьер-министра — Министра цифровой трансформации предложений по формированию государственной политики в указанных сферах.

Внесено изменение в приложение к постановлению КМУ от 16.02.2011 № 106 «Некоторые вопросы ведения учета налогов, сборов, платежей и других доходов бюджета» в части определения Государственного агентства Украины ПлейСити органом, контролирующим поступления в бюджет от платы за лицензии в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере.

Также агентство будет вести реестр лиц с игровой зависимостью, проводить конкурсы операторов лотерей, публиковать ежегодные отчеты о рынке и инициировать блокировку сайтов и мобильных приложений, работающих без лицензии.

Кроме того, оно будет предоставлять рекомендации для организаторов азартных игр, в частности:

Лимиты времени — игрок не должен проводить в игре непрерывно более определенного времени в сутки;

Обязательные перерывы — между игровыми сессиями должны быть паузы;

Лимиты расходов — игрок может самостоятельно установить ограничения на сумму, которую тратит на азартные игры:

в день,

в неделю,

в месяц.

Изменить эти лимиты можно будет не чаще одного раза в 30 дней.

Напомним, Кабмин назначил экс-члена КРАИЛ Геннадия Новикова главой государственного агентства ПлейСити.

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