Кабмін затвердив нові правила для ПлейСіті — що зміниться у сфері азартних ігор та лотерей

Уряд затвердив Положення про Державне агентство України ПлейСіті. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Визначено, що Державне агентство України ПлейСіті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном через Віце-премʼєр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністра цифрової трансформації і який реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.
Передбачено, що основними завданнями Агентства ПлейСіті є:
Внесено зміну у додаток до постанови КМУ від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» в частині визначення Державного агентства України ПлейСіті органом, що контролює справляння надходжень бюджету від плати за ліцензії у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері.
Також агентство вестиме реєстр осіб з ігровою залежністю, проводитиме конкурси операторів лотерей, публікуватиме щорічні звіти про ринок та ініціювати блокування сайтів та мобільних додатків, які працюють без ліцензії.
А ще — дає рекомендації для організаторів азарту. Зокрема:
Ліміти витрат — гравець може самостійно встановити обмеження на суму, яку витрачає на азартні ігри:
- на день
- на тиждень
- на місяць
Змінити ці ліміти можна буде не частіше ніж один раз на 30 днів.
Нагадаємо, Кабмін призначив колишнього члена КРАІЛ Геннадія Новікова головою державного агентства ПлейСіті.
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