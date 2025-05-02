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Кабмін затвердив нові правила для ПлейСіті — що зміниться у сфері азартних ігор та лотерей

18:16, 2 травня 2025
Агентство вестиме реєстр осіб з ігровою залежністю, реєстр державних лотерей та проводитиме конкурси операторів.
Кабмін затвердив нові правила для ПлейСіті — що зміниться у сфері азартних ігор та лотерей
Фото: depositphotos
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Уряд затвердив Положення про Державне агентство України ПлейСіті. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Визначено, що Державне агентство України ПлейСіті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном через Віце-премʼєр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністра цифрової трансформації і який реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

Передбачено, що основними завданнями Агентства ПлейСіті є:

  • реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері;
  • здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також за проведенням лотерей в Україні;
  • внесення на розгляд Віце-премʼєр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністра цифрової трансформації пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

Внесено зміну у додаток до постанови КМУ від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» в частині визначення Державного агентства України ПлейСіті органом, що контролює справляння надходжень бюджету від плати за ліцензії у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері.

Також агентство вестиме реєстр осіб з ігровою залежністю, проводитиме конкурси операторів лотерей, публікуватиме щорічні звіти про ринок та ініціювати блокування сайтів та мобільних додатків, які працюють без ліцензії.

А ще — дає рекомендації для організаторів азарту. Зокрема:

  • Ліміти часу на гру онлайн — гравець не має проводити в грі безперервно більше певного часу на добу
  • Обов’язкові перерви — між ігровими сесіями повинні бути паузи

Ліміти витрат — гравець може самостійно встановити обмеження на суму, яку витрачає на азартні ігри:

- на день

- на тиждень

- на місяць

Змінити ці ліміти можна буде не частіше ніж один раз на 30 днів.

Нагадаємо, Кабмін призначив колишнього члена КРАІЛ Геннадія Новікова головою державного агентства ПлейСіті.

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Кабінет Міністрів України

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