СБУ проводить контррозвідувальні заходи щодо «злодія в законі» Сергія Олійника, відомого за прізвиськом «Умка»

Вжиті заходи є частиною ширшої стратегії з протидії організованій злочинності.

Фото: suspilne

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Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи щодо «злодія в законі» Сергія Олійника, відомого за прізвиськом «Умка». Про це повідомляє УП із посиланням на спецслужбу.

Вказується, що Олійника помітили на святкуванні разом із Анатолієм Лойфою — керівником головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.

Як зазначається, вжиті заходи є частиною ширшої стратегії з протидії організованій злочинності. Зокрема, ще у квітні 2025 року проводилися дії для зменшення впливу Олійника та його найближчого оточення.

У результаті шістьом іноземцям з його кола, які могли становити загрозу національній безпеці, анулювали посвідки на проживання в Україні.

Олійник і надалі залишається фігурантом розслідувань Національної поліції. Йому вже повідомлено про підозру за статтями 225-1 та 225-2 Кримінального кодексу України – встановлення злочинного впливу та участь у злочинному зібранні.

За даними ЗМІ, 10 травня Служба безпеки України затримала Олійника.

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