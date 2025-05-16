СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в отношении «вора в законе» Сергея Олейника, известного по прозвищу «Умка»

Принятые меры являются частью более широкой стратегии по противодействию организованной преступности.

Фото: suspilne

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Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия в отношении «вора в законе» Сергея Олейника, известного по прозвищу «Умка». Об этом сообщает УП со ссылкой на спецслужбу.

Уточняется, что Олейника заметили на праздновании вместе с Анатолием Лойфой — руководителем главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма.

Отмечается, что предпринятые меры являются частью более широкой стратегии противодействия организованной преступности. В частности, ещё в апреле 2025 года проводились действия по ослаблению влияния Олейника и его ближайшего окружения.

В результате шести иностранцам из его круга, которые могли представлять угрозу национальной безопасности, аннулировали вид на жительство в Украине.

Олейник по-прежнему остаётся фигурантом расследований Национальной полиции. Ему уже сообщено о подозрении по статьям 255-1 и 255-2 Уголовного кодекса Украины — установление преступного влияния и участие в преступном собрании.

По данным СМИ, 10 мая Служба безопасности Украины задержала Олейника.

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