Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения трехсторонней встречи, видео

В 10:45 состоится трехсторонняя встреча Турция–США–Украина, а в 12:30 пройдет трехсторонняя встреча Турция–Россия–Украина.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Стамбуле 16 мая пройдут переговоры между делегациями Украины и России.

Будет два формата переговоров: в 10:45 состоится трехсторонняя встреча Турция–США–Украина, а в 12:30 пройдет трехсторонняя встреча Турция–Россия–Украина.

Делегации Турции, США и Украины уже прибыли на место проведения трехсторонней встречи. Видео обнародовали в сети.

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