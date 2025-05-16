Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения трехсторонней встречи, видео

10:44, 16 мая 2025
В 10:45 состоится трехсторонняя встреча Турция–США–Украина, а в 12:30 пройдет трехсторонняя встреча Турция–Россия–Украина.
Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения трехсторонней встречи, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Стамбуле 16 мая пройдут переговоры между делегациями Украины и России.

Будет два формата переговоров: в 10:45 состоится трехсторонняя встреча Турция–США–Украина, а в 12:30 пройдет трехсторонняя встреча Турция–Россия–Украина.

Делегации Турции, США и Украины уже прибыли на место проведения трехсторонней встречи. Видео обнародовали в сети.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Украина Турция война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Утверждение Стратегии развития правосудия планируется на второй квартал 2025 года – Офис Ольги Стефанишиной опубликовал Дорожную карту по верховенству права

Вместе с тем, разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации указанной Стратегии запланированы на начало 2026 года.

У президентов были просчеты, а «Слуга народа» одержала беспрецедентную победу – как выглядят тесты по истории украинской государственности для судей и кандидатов в судьи

Дискуссия, соответствует ли содержание программы и тестовые вопросы по истории украинской государственности для судей и кандидатов на должности судей, именно «Истории украинской государственности», продолжается.

Конкурс в административные апелляционные суды – все кандидаты удачно прошли собеседования, хотя не все до конца

ВККС изменила практику – 15 мая способными осуществлять правосудие в апелляционных административных судах признали всех.

У кандидатов в Антикоррупционный суд, проваливших экзамен, появился второй шанс – Рада приняла закон

Теперь кандидаты в ВАКС, которые не смогли сдать экзамен, смогут вновь подать документы на конкурс в Антикоррупционный суд без перерыва в один год.

Конвенцию Совета Европы о защите профессии адвоката открыли для подписания

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить, чтобы адвокаты могли выполнять свои профессиональные обязанности, не будучи объектом какой-либо формы физического нападения, угроз, преследования или запугивания, либо каких-либо неправомерных препятствий или вмешательства.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва