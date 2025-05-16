Делегації Туреччини, США та України прибули на місце проведення тристоронньої зустрічі, відео

О 10:45 відбудеться тристороння зустріч Туреччина-США-Україна , а о 12:30 пройде тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Стамбулі 16 травня відбудуться переговори між делегаціями України та Росії.

Буде два формати переговорів: о 10:45 відбудеться тристороння зустріч Туреччина-США-Україна , а о 12:30 пройде тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.

Делегації Туреччини, США та України вже прибули на місце проведення тристоронньої зустрічі. Відео оприлюднили у мережі.

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