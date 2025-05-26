У Прилуках чоловік напав з ножем на військового в будівлі ТЦК

Нападнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Фото: cn.npu.gov.ua

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У місті Прилуки Чернігівської області чоловік, якого доставили для перевірки документів, напав з ножем на військовослужбовця просто в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Інцидент стався 25 травня. За даними правоохоронців, у результаті нападу військовий отримав ножове поранення передпліччя та був госпіталізований. Нападника затримали на місці та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Прилуцького райвідділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України — умисне нанесення тілесних ушкоджень службовій особі. Зловмиснику загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

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