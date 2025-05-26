У боржників не будуть «автоматично» забирати майно – у Мін’юсті спростували фейки про цифровізацію виконавчого провадження

Андрій Гайченко спростував фейки навколо законопроекту 9363 про цифровізацію виконавчого провадження.

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Заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко спростував поширені фейки щодо законопроекту 9363 про цифровізацію виконавчого провадження.

У коментарі в ефірі телемарафону «Єдині новини» він наголосив: законопроект не передбачає автоматичного внесення громадян до реєстру боржників без рішення суду.

Законопроект, який було ухвалено у першому читанні, має на меті автоматизувати чинні процедури стягнення боргів, зменшити навантаження на виконавчу службу, мінімізувати корупційні ризики та забезпечити дотримання прав боржників і кредиторів.

Отже, навпаки, законопроект передбачає автоматичне зняття арешту з рахунків після сплати боргу та цифрову інтеграцію між державними реєстрами.

За його словами, громадяни можуть бути спокійними за своє житло, земельні ділянки та інше нерухоме майно.

Він зазначив, що ніхто «конфіскувати нерухомість через штрафи ТЦК ніхто не буде».

Як раніше пояснював в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, законопроект 9363 – про спрощення життя як боржників, так і стягувачів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», осіб, які ухиляються від військового обліку – зокрема, не повідомили державі свої актуальні дані, і добровільно не сплатять штрафи, які їм «випише» ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна. Для фізичних осіб штраф за КУпАП може складати від 17 тисяч до 25,5 тисяч грн, для посадовців юридичних осіб – до 59,5 тисяч грн.

Разом з тим, у разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (тобто, 160 тисяч грн), звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

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