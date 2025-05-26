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У должников не будут «автоматически» забирать имущество – в Минюсте опровергли фейки о цифровизации исполнительного производства

16:51, 26 мая 2025
Андрей Гайченко опроверг фейки вокруг законопроекта 9363 о цифровизации исполнительного производства.
У должников не будут «автоматически» забирать имущество – в Минюсте опровергли фейки о цифровизации исполнительного производства
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Заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко опроверг распространенные фейки относительно законопроекта 9363 о цифровизации исполнительного производства.

В комментарии в эфире телемарафона «Единые новости» он отметил: законопроект не предусматривает автоматического внесения граждан в реестр должников без решения суда.

Законопроект, который был принят в первом чтении, имеет целью автоматизировать действующие процедуры взыскания долгов, уменьшить нагрузку на исполнительную службу, минимизировать коррупционные риски и обеспечить соблюдение прав должников и кредиторов.

Так, наоборот, законопроект предусматривает автоматическое снятие ареста со счетов после уплаты долга и цифровую интеграцию между государственными реестрами.

По его словам, граждане могут быть спокойны за свое жилье, земельные участки и другое недвижимое имущество.

Он отметил, что никто «конфисковать недвижимость из-за штрафов ТЦК никто не будет».

Как ранее объяснял в интервью «Судебно-юридической газете» заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, законопроект 9363 - об упрощении жизни как должников, так и взыскателей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лиц, которые уклоняются от воинского учета - в частности, не сообщили государству свои актуальные данные, и добровольно не оплатят штрафы, которые им «выпишет» ТЦК, может ждать взыскание средств со счетов и даже недвижимого имущества. Для физических лиц штраф по КУоАП может составлять от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, для должностных лиц юридических лиц - до 59,5 тысяч грн.

Вместе с тем, в случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (то есть, 160 тысяч грн), обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.

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Министерство юстиции Украины должник

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