В Прилуках мужчина напал с ножом на военного в здании ТЦК

Нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: cn.npu.gov.ua

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В городе Прилуки Черниговской области мужчина, которого доставили для проверки документов, напал с ножом на военнослужащего прямо в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Инцидент произошел 25 мая. По данным правоохранителей, в результате нападения военный получил ножевое ранение предплечья и был госпитализирован. Нападавшего задержали на месте и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи Прилуцкого райотдела полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - умышленное нанесение телесных повреждений служебному лицу. Злоумышленнику угрожает от трех до пяти лет лишения свободы.

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