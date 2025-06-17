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Рішення ЄСПЛ в справі щодо Донбасу та повномасштабного вторгнення Росії вже скоро – Сокоренко

13:09, 17 червня 2025
ЄСПЛ оголосить рішення у справі «Україна та Нідерланди проти Росії» 9 липня.
Рішення ЄСПЛ в справі щодо Донбасу та повномасштабного вторгнення Росії вже скоро – Сокоренко
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9 липня 2025 року Європейський суд з прав людини оголосить рішення у резонансній міждержавній справі «Україна та Нідерланди проти Росії», що стосується порушень прав людини на Донбасі та під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомила Уповноважена у справах ЄСПЛ у Мін'юсті України Маргарита Сокоренко.

Справу розглядають у межах чотирьох заяв:

  • Україна проти Росії (№ 8019/16) — щодо системних порушень з 2014 року на сході України: незаконні атаки на цивільних, катування, страти, викрадення, знищення майна, примусова праця та збиття рейсу MH17.
  • Україна проти Росії (№ 43800/14) — про викрадення дітей з української території та незаконне вивезення їх до РФ.
  • Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) — через трагедію MH17 і недбале розслідування російською стороною.
  • Україна проти Росії (№ 11055/22) — щодо масових порушень прав людини після 24 лютого 2022 року.

У січні 2023 року ЄСПЛ вже визнав прийнятними більшість заяв, зокрема ті, що стосуються контрольованих РФ територій сходу України з травня 2014-го, а також порушень, пов’язаних зі збиттям малайзійського «Боїнга».

Справу супроводжує безпрецедентна увага — до неї приєдналися 26 держав та одна неурядова організація як треті сторони.

«Ці висновки  базувались на встановленій ЄСПЛ військовій присутності росії та її широкій військовій, політичній та економічній підтримці окупаційних адміністрацій на сході України», — підкреслила Сокоренко.

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росія ЄСПЛ Донецьк війна Міністерство юстиції України

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