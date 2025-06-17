Решение ЕСПЧ по делу о Донбассе и полномасштабном вторжении России уже скоро – Сокоренко

9 июля 2025 года Европейский суд по правам человека объявит решение по резонансному межгосударственному делу «Украина и Нидерланды против России», что касается нарушений прав человека на Донбассе и во время полномасштабного вторжения. Об этом сообщила Уполномоченная по делам ЕСПЧ в Минюсте Украины Маргарита Сокоренко.
Дело рассматривается в рамках четырех заявлений:
В январе 2023 года ЕСПЧ уже признал приемлемыми большинство заявлений, в том числе касающихся контролируемых РФ территорий востока Украины с мая 2014-го, а также нарушений, связанных со сбитием малайзийского «Боинга».
Дело сопровождает беспрецедентное внимание - к нему присоединились 26 государств и одна неправительственная организация как третьи стороны.
«Эти выводы базировались на установленном ЕСПЧ военном присутствии России и ее широкой военной, политической и экономической поддержке оккупационных администраций на востоке Украины», - подчеркнула Сокоренко.
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