В Киеве над ликвидацией последствий российских атак работают вертолеты

В Киеве вертолеты ГСЧС сбросили более 100 тонн воды во время ликвидации последствий российских ударов.

Фото: МВД

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В Киеве продолжаются масштабные спасательные работы после очередных российских атак. К ликвидации последствий привлечены два вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

По данным МВД, авиация ГСЧС уже провела более 50 сбросов воды, общим объемом более 100 тонн.

«Спасательные работы продолжаются», - говорится в сообщении.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь и на рассвете 17 июня Россия обстреляла Киев дронами и ракетами. Враг целился по жилым домам.

В Соломенском районе столицы российская баллистическая ракета попала в девятиэтажный жилой дом, полностью уничтожив один из подъездов. В результате удара разрушено более 40 квартир.

Баллистическая ракета зашла так глубоко, что провалила бетонные перекрытия в подвал. Все 9 этажей сложились на уровне двухэтажного дома.

Добавим, что в результате атаки в Киеве повреждена транспортная инфраструктура, в частности контактная сеть, изменено движение транспорта.

Фото: МВД

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