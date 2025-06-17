У Києві над ліквідацією наслідків російських атак працюють гелікоптери

У Києві гелікоптери ДСНС скинули понад 100 тонн води під час ліквідації наслідків російських ударів.

Фото: МВС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві тривають масштабні рятувальні роботи після чергових російських атак. До ліквідації наслідків залучено два гелікоптери Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

За даними МВС, авіація ДСНС уже провела понад 50 скидів води, загальним обсягом понад 100 тонн.

«Рятувальні роботи продовжуються», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», уночі та на світанку 17 червня Росія била по Києву дронами і ракетами. Ворог цілився по житлових будинках.

У Солом’янському районі столиці російська балістична ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, повністю знищивши один із під’їздів. Внаслідок удару зруйновано понад 40 квартир.

Балістична ракета зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал. Усі 9 поверхів склалися на рівні двоповерхового будинку.

Додамо, що внаслідок атаки в Києві пошкоджено транспортну інфраструктуру, зокрема контактну мережу, що змінено рух транспорту.

Фото: МВС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.