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У Києві над ліквідацією наслідків російських атак працюють гелікоптери

12:51, 17 червня 2025
У Києві гелікоптери ДСНС скинули понад 100 тонн води під час ліквідації наслідків російських ударів.
У Києві над ліквідацією наслідків російських атак працюють гелікоптери
Фото: МВС
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У Києві тривають масштабні рятувальні роботи після чергових російських атак. До ліквідації наслідків залучено два гелікоптери Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

За даними МВС, авіація ДСНС уже провела понад 50 скидів води, загальним обсягом понад 100 тонн.

«Рятувальні роботи продовжуються», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», уночі та на світанку 17 червня Росія била по Києву дронами і ракетами. Ворог цілився по житлових будинках.

У Солом’янському районі столиці російська балістична ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, повністю знищивши один із під’їздів. Внаслідок удару зруйновано понад 40 квартир.

Балістична ракета зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал. Усі 9 поверхів склалися на рівні двоповерхового будинку.

Додамо, що внаслідок атаки в Києві пошкоджено транспортну інфраструктуру, зокрема контактну мережу, що змінено рух транспорту.

Фото: МВС

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МВС Київ обстріл

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