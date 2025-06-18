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Підприємство закривається: чи може жінка, якій менше 60 років, достроково вийти на пенсію

12:25, 18 червня 2025
Пенсійний фонд зазначає, що достроковий вихід можливий, але є кілька обов’язкових умов.
Підприємство закривається: чи може жінка, якій менше 60 років, достроково вийти на пенсію
Фото: Freepik
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У Пенсійному фонді в Донецькій області пояснили, чи може жінка, якій ще не виповнилося 60 років, достроково вийти на пенсію, якщо підприємство, де вона працює, закривається.

У ПФУ підтвердили: так, у такій ситуації достроковий вихід на пенсію можливий.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», особи, яких звільнено з ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації виробництва (йдеться про скорочення, ліквідацію, реорганізацію або банкрутство підприємства), можуть достроково оформити пенсію, якщо до досягнення пенсійного віку залишилося не більше ніж півтора року.

Проте є кілька обов’язкових умов:

  • страховий стаж має становити не менше 30 років для жінок (35 — для чоловіків);
  • особа повинна зареєструватися в центрі зайнятості не пізніше 30 днів після звільнення;
  • відсутність підходящої роботи протягом 7 днів з моменту реєстрації.

Якщо підходяща робота відсутня, зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості заяву про отримання клопотання до Пенсійного фонду та про припинення реєстрації в центрі зайнятості (пункт 31 Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  від 30.03.2023 № 446).

Заява про призначення дострокової пенсії за віком подається до територіального органу ПФУ особою не раніше ніж протягом наступного дня після припинення її реєстрації як безробітної.

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