Предприятие закрывается: может ли женщина, которой меньше 60 лет, досрочно выйти на пенсию

Пенсионный фонд отмечает, что досрочный выход возможен, но есть несколько обязательных условий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде Донецкой области объяснили, может ли женщина, которой еще не исполнилось 60 лет, досрочно выйти на пенсию, если предприятие, где она работает, закрывается.

В ПФУ подтвердили: да, в такой ситуации досрочный выход на пенсию возможен.

Согласно пункту 6 части первой статьи 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», лица, уволенные по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации производства (речь идет о сокращении, ликвидации, реорганизации или банкротстве предприятия), могут досрочно оформить пенсию, если до достижения пенсионного возраста осталось не более полутора лет.

Однако существуют несколько обязательных условий:

страховой стаж должен составлять не менее 30 лет для женщин (35 — для мужчин);

лицо должно зарегистрироваться в центре занятости не позднее 30 дней после увольнения;

отсутствие подходящей работы в течение 7 дней с момента регистрации.

Если подходящая работа отсутствует, зарегистрированный безработный подает в центр занятости заявление о получении ходатайства в Пенсионный фонд и о прекращении регистрации в центре занятости (пункт 31 Порядка регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30.03.2023 № 446).

Заявление о назначении досрочной пенсии по возрасту подается в территориальный орган ПФУ лицом не ранее чем на следующий день после прекращения его регистрации как безработного.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.