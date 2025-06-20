Верховний Суд відмовив Коломойському в об’єднанні справи з Порошенком щодо санкцій РНБО

Суд не дозволив Коломойському долучитися до справи Порошенка щодо оскарження санкцій РНБО.

Джерело фото: Любомира Ремажевська, Ґрати

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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив клопотання бізнесмена Ігоря Коломойського про об’єднання його позову щодо оскарження санкцій РНБО з аналогічною справою п’ятого Президента Петра Порошенка. Відповідне рішення оголосила головуюча суддя Олеся Радишевська, вказує Укрінформ.

«Суд ухвалив: у задоволенні клопотання Коломойського Ігоря Валерійовича від 17 червня 2025 року в об’єднанні в одне провадження справи за номером 990/80/25 і 990/206/25 відмовити. Рішення суду в апеляційному порядку оскарженню не підлягає», – зачитала суддя.

У клопотанні, поданому 17 червня, сторона Коломойського наполягала, що в обох справах відповідачем є одна і та ж сторона, а предмет позову – однаковий, що, згідно із законодавством, дозволяє об’єднання в одне провадження. Втім, адвокат Порошенка заперечив, зазначивши, що «підстави позовів не є тотожними».

12 лютого Президент Володимир Зеленський указом 81/2025 ввів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти низки осіб, серед яких — Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за кордон, а також позбавлення державних нагород. Термін дії обмежень — безстроковий.

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