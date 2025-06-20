Верховный суд отказал Коломойскому в объединении дела с Порошенко по санкциям СНБО

Суд не разрешил Коломойскому приобщиться к делу Порошенко об обжаловании санкций СНБО.

Источник фото: Любомира Ремажевская, Граты

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Кассационный административный суд в составе Верховного суда отклонил ходатайство бизнесмена Игоря Коломойского об объединении его иска по обжалованию санкций СНБО с аналогичным делом пятого Президента Петра Порошенко. Соответствующее решение огласила председательствующая судья Олеся Радишевская, указывает Укринформ.

«Суд постановил: в удовлетворении ходатайства Коломойского Игоря Валерьевича от 17 июня 2025 года об объединении в одно производство дел под номерами №990/80/25 и №990/206/25 отказать. Решение суда в апелляционном порядке обжалованию не подлежит», – зачитала судья.

В ходатайстве, поданном 17 июня, сторона Коломойского утверждала, что в обоих делах ответчиком выступает одна и та же сторона, а предмет иска — одинаковый, что, согласно законодательству, позволяет объединить дела в одно производство. Однако адвокат Порошенко возразил, отметив, что «основания исков не являются тождественными».

12 февраля Президент Владимир Зеленский указом 81/2025 ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против ряда лиц, среди которых — Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Петр Порошенко и Виктор Медведчук.

Санкции, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничения торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за границу, а также лишение государственных наград. Срок действия ограничений — бессрочный.

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