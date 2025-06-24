Проректор одного з університетів Львова погорів на закупівлях зі збитками у 2 млн гривень

У Львові повідомили про підозру проректору та начальнику закупівель університету через збитки на 2 млн грн.

Фото: lviv.gp.gov.ua

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Львівська обласна прокуратура повідомила про підозру першому проректору та начальнику відділу державних закупівель одного з університетів Львова у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України), що спричинило збитки на майже 2 млн грн. Про це повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, у 2024 році проректор організував закупівлю комп’ютерного обладнання та технічних приладів за завищеними цінами у заздалегідь обраних підприємців. До схеми залучили начальника відділу закупівель, який підготував тендерну документацію із завищеною вартістю. Після виконання договорів ФОПи отримали оплату, що дозволило їм привласнити близько 2 млн грн через штучне завищення цін.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних та їхнє відсторонення від посад.

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