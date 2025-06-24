Проректор одного из университетов Львова погорел на закупках с убытками в 2 млн гривен

Во Львове сообщили о подозрении проректору и начальнику закупок университета из-за убытков на 2 млн грн.

Фото: lviv.gp.gov.ua

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Львовская областная прокуратура сообщила о подозрении первому проректору и начальнику отдела государственных закупок одного из университетов Львова в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), что повлекло убытки на почти 2 млн грн. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в 2024 году проректор организовал закупку компьютерного оборудования и технических приборов по завышенным ценам у заранее выбранных предпринимателей. К схеме привлекли начальника отдела закупок, который подготовил тендерную документацию с завышенной стоимостью. После выполнения договоров ФОПы получили оплату, что позволило им присвоить около 2 млн грн через искусственное завышение цен.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых и их отстранении от должностей.

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