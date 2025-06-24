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Украина и Великобритания запускают совместное производство БПЛА

12:03, 24 июня 2025
Зеленский и Стармер договорились об оборонной инициативе.
Украина и Великобритания запускают совместное производство БПЛА
Фото: Минобороны
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Украина и Великобритания договорились о запуске новой инициативы по совместному производству беспилотников, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Соглашение заключили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В течение первых трех лет проекта Великобритания будет финансировать закупку широкого ассортимента украинских дронов, которые будут производиться на британских предприятиях. Это позволит оборонным компаниям Великобритании быстро разрабатывать и производить современные беспилотники в больших объемах.

Во время войны вся продукция будет поставляться для нужд Сил обороны Украины. После завершения конфликта Украина и Великобритания будут распределять изготовленные дроны между собой. Инициатива будет способствовать развитию передовых технологий, наращиванию производства и интеграции оборонных промышленностей обеих стран.

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оружие Великобритания дрон

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