Україна та Британія запускають спільне виробництво БПЛА

Зеленський і Стармер домовились про оборонну ініціативу.

Фото: Міноборони

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна та Велика Британія домовилися про запуск нової ініціативи зі спільного виробництва безпілотників, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Угоду уклали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Протягом перших трьох років проєкту Велика Британія фінансуватиме закупівлю широкого асортименту українських дронів, які виготовлятимуться на британських підприємствах. Це дозволить оборонним компаніям Великої Британії швидко розробляти та виробляти сучасні безпілотники у великих обсягах.

Під час війни вся продукція постачатиметься для потреб Сил оборони України. Після завершення конфлікту Україна та Велика Британія розподілятимуть виготовлені дрони між собою. Ініціатива сприятиме розвитку передових технологій, нарощуванню виробництва та інтеграції оборонних промисловостей обох країн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.