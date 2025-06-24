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Україна та Британія запускають спільне виробництво БПЛА

12:03, 24 червня 2025
Зеленський і Стармер домовились про оборонну ініціативу.
Україна та Британія запускають спільне виробництво БПЛА
Фото: Міноборони
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Україна та Велика Британія домовилися про запуск нової ініціативи зі спільного виробництва безпілотників, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Угоду уклали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Протягом перших трьох років проєкту Велика Британія фінансуватиме закупівлю широкого асортименту українських дронів, які виготовлятимуться на британських підприємствах. Це дозволить оборонним компаніям Великої Британії швидко розробляти та виробляти сучасні безпілотники у великих обсягах.

Під час війни вся продукція постачатиметься для потреб Сил оборони України. Після завершення конфлікту Україна та Велика Британія розподілятимуть виготовлені дрони між собою. Ініціатива сприятиме розвитку передових технологій, нарощуванню виробництва та інтеграції оборонних промисловостей обох країн.

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зброя Велика Британія дрон

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