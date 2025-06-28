На Харківщині в ДТП загинув 17-річний водій, його пасажир травмований

Авто з підлітками перекинулося — один загинув, інший у лікарні.

Фото: Поліція Харківської області

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У селі Борова Чугуївського району Харківської області 26 червня близько 17:20 сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 17-річний підліток. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними, неповнолітній водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням, що призвело до перекидання машини в полі. Хлопець загинув на місці, а його 14-річного пасажира з численними травмами госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин аварії.

Правоохоронці закликали батьків відповідально ставитися до безпеки дітей і наголосили, що допуск неповнолітніх без права керування до транспортних засобів заборонений. Недбалість і нехтування законом можуть призвести до трагічних наслідків.

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