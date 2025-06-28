Практика судів
  1. В Україні

На Харківщині в ДТП загинув 17-річний водій, його пасажир травмований

08:57, 28 червня 2025
Авто з підлітками перекинулося — один загинув, інший у лікарні.
На Харківщині в ДТП загинув 17-річний водій, його пасажир травмований
Фото: Поліція Харківської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У селі Борова Чугуївського району Харківської області 26 червня близько 17:20 сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 17-річний підліток. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними, неповнолітній водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням, що призвело до перекидання машини в полі. Хлопець загинув на місці, а його 14-річного пасажира з численними травмами госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин аварії.

Правоохоронці закликали батьків відповідально ставитися до безпеки дітей і наголосили, що допуск неповнолітніх без права керування до транспортних засобів заборонений. Недбалість і нехтування законом можуть призвести до трагічних наслідків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція ДТП діти Харків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд скасував рішення ВККС, бо Комісія не підтвердила доказами об’єктивність перевірки практичного завдання

Верховний Суд дійшов висновку, що ВККС, не надавши жодних доказів, які б підтверджували об`єктивність та повноту перевірки практичного завдання та обґрунтованості виставлених екзаменаційною комісією балів, не довела, що дотрималася Методичних вказівок, які були затверджені самою ж ВККС.

Судді ВАКС позовами про перерахунок суддівської винагороди довели суд до фінансової кризи

Державна виконавча служба блокує рахунки ВАКС, оскільки суд не може виплатити борги власним суддям.

Мораторій має убезпечити бізнес від тиску недобросовісних посадовців – Юлія Свириденко

Також готуються рішення щодо розширення локалізації в закупівлях і реформа трудового законодавства.

Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з підтримки підприємництва: хто туди увійшов

Президент оголосив про підготовку мораторію на перевірки бізнесу та затвердив нову Раду з підтримки підприємництва.

Обсяг оборонних видатків у бюджетах на 2026, 2027, 2028 роки будуть корегувати з урахуванням воєнно-політичної обстановки: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Кабміну доручили передбачити під час підготовки законопроектів про Державний бюджет на 2026, 2027, 2028 роки можливість корегування обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки – Президент підписав Указ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді