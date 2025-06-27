Командира батальйону на Донеччині підозрюють у незаконній виплаті майже мільйона гривень бойових

За даними слідства, офіцер підписував фіктивні документи про участь військових у бойових завданнях, хоча ті фактично перебували в тилу.

Фото: ДБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань викрило командира батальйону однієї з військових частин Донецької області на незаконній виплаті бойових надбавок на суму майже 1 мільйон гривень. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, у 2023 році троє військовослужбовців батальйону протягом трьох місяців отримували додаткову грошову винагороду за нібито виконання бойових завдань у районі проведення бойових дій, хоча фактично перебували в тилу.

Командир батальйону особисто видавав завідомо неправдиві документи, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування винагороди. Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млн гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.