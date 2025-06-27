Практика судів
  1. В Україні

Командира батальйону на Донеччині підозрюють у незаконній виплаті майже мільйона гривень бойових

20:35, 27 червня 2025
За даними слідства, офіцер підписував фіктивні документи про участь військових у бойових завданнях, хоча ті фактично перебували в тилу.
Командира батальйону на Донеччині підозрюють у незаконній виплаті майже мільйона гривень бойових
Фото: ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань викрило командира батальйону однієї з військових частин Донецької області на незаконній виплаті бойових надбавок на суму майже 1 мільйон гривень. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, у 2023 році троє військовослужбовців батальйону протягом трьох місяців отримували додаткову грошову винагороду за нібито виконання бойових завдань у районі проведення бойових дій, хоча фактично перебували в тилу.

Командир батальйону особисто видавав завідомо неправдиві документи, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування винагороди. Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млн гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові армія ДБР військовослужбовці виплати військовим військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мораторій має убезпечити бізнес від тиску недобросовісних посадовців – Юлія Свириденко

Також готуються рішення щодо розширення локалізації в закупівлях і реформа трудового законодавства.

Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з підтримки підприємництва: хто туди увійшов

Президент оголосив про підготовку мораторію на перевірки бізнесу та затвердив нову Раду з підтримки підприємництва.

Обсяг оборонних видатків у бюджетах на 2026, 2027, 2028 роки будуть корегувати з урахуванням воєнно-політичної обстановки: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Кабміну доручили передбачити під час підготовки законопроектів про Державний бюджет на 2026, 2027, 2028 роки можливість корегування обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки – Президент підписав Указ.

Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу – Володимир Зеленський

Президент Зеленський доручив готувати рішення про мораторій на перевірки бізнесу і розширення ради «Держави-бізнес».

Залік з української та іноземної мов для аспірантів на третьому році підготовки – Юлія Гришина повідомила про підготовку звернення до Шмигаля

Раніше Кабмін передбачив включення до навчального плану аспіранта третього року підготовки денної форми заліку з української та іноземної мов як обовʼязкового підсумкового контролю з використанням процесів ЗНО.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті