Командира батальона в Донецкой области подозревают в незаконной выплате почти миллиона гривен боевых

Государственное бюро расследований разоблачило командира батальона одной из воинских частей Донецкой области на незаконной выплате боевых надбавок на сумму почти 1 миллион гривен. Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, в 2023 году трое военнослужащих батальона на протяжении трех месяцев получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы выполнение боевых задач в районе проведения боевых действий, хотя фактически находились в тылу.

Командир батальона лично выдавал заведомо недостоверные документы, на основании которых осуществлялось незаконное начисление выплат. В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб на почти 1 миллион гривен.

Должностному лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, внесении ложных сведений в официальные документы и выдаче заведомо недостоверных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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