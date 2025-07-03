Кабмін зобов’язав закуповувати більше українського: перелік товарів з локалізацією розширено на 25 позицій

Уряд розширив перелік товарів із вимогою локалізації у публічних закупівлях: додано ще 25 позицій.

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Кабінет Міністрів України розширив перелік товарів переробної промисловості, на які поширюється вимога щодо мінімального ступеня локалізації під час державних закупівель. Відповідне рішення ухвалено на підставі норми Закону «Про публічні закупівлі» та звернень українських виробників, вказали у Мінекономіки.

Вимога локалізації поширюється на 25 нових позицій, зокрема в галузях:

машинобудування — ліфти, трактори тощо;

— ліфти, трактори тощо; легка промисловість — спецодяг, військова форма тощо;

— спецодяг, військова форма тощо; електротехнічна продукція — освітлювальні прилади, кабелі, світлофори;

— освітлювальні прилади, кабелі, світлофори; металоконструкції та труби великого діаметру.

З 2025 року частка місцевої складової в собівартості таких товарів має становити не менше 25%, у 2026 — 30%, надалі — зростатиме на 5% щороку до досягнення 40%. Вимога застосовується до закупівель вартістю від 200 тис. грн.

Це перше розширення списку з моменту запуску політики локалізації — раніше вона охоплювала 103 види товарів, зокрема залізничний транспорт, комунальну техніку, енергетичне обладнання тощо.

Водночас вимога локалізації не поширюється на товари, вироблені в країнах — учасницях Угоди СОТ про публічні закупівлі (GPA), зокрема в країнах ЄС, США, Японії, Південній Кореї, Великій Британії та інших.

Постанова набуде чинності через місяць з дня опублікування.