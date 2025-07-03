Кабмин обязал закупать больше украинского: перечень товаров с локализацией расширен на 25 позиций

Правительство расширило перечень товаров с требованием локализации в публичных закупках: добавлено еще 25 позиций.

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Кабинет Министров Украины расширил перечень товаров перерабатывающей промышленности, на которые распространяется требование о минимальной степени локализации при государственных закупках. Соответствующее решение принято на основании нормы Закона «О публичных закупках» и обращений украинских производителей, указали в Минэкономики.

Требование локализации распространяется на 25 новых позиций, в частности в отраслях:

машиностроение — лифты, тракторы и т.д.;

легкая промышленность — спецодежда, военная форма и т.д.;

электротехническая продукция — осветительные приборы, кабели, светофоры;

металлоконструкции и трубы большого диаметра.

С 2025 года доля местной составляющей в себестоимости таких товаров должна составлять не менее 25%, в 2026 — 30%, в дальнейшем — увеличиваться на 5% ежегодно до достижения 40%. Требование применяется к закупкам стоимостью от 200 тыс. грн.

Это первое расширение списка с момента запуска политики локализации — ранее она охватывала 103 вида товаров, в частности железнодорожный транспорт, коммунальную технику, энергетическое оборудование и т.д.

В то же время требование локализации не распространяется на товары, произведенные в странах — участницах Соглашения ВТО о публичных закупках (GPA), в частности в странах ЕС, США, Японии, Южной Корее, Великобритании и других.

Постановление вступит в силу через месяц со дня опубликования.

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