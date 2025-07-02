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Україна потребує більше систем і боєприпасів і готова їх купувати або орендувати – МЗС

19:36, 2 липня 2025
Україна готова купувати або орендувати системи ППО — МЗС закликає до термінової підтримки на тлі ракетного терору РФ.
Україна потребує більше систем і боєприпасів і готова їх купувати або орендувати – МЗС
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У червні Росія випустила понад 330 ракет по мирних містах та громадах України, серед них — майже 80 балістичних ракет. Окрім цього, було застосовано понад 5 000 ударних дронів та ще 5 000 керованих авіаційних бомб (КАБів). Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

«Цей масштаб терору демонструє, що Росія грубо відкидає мирні зусилля під проводом США та заклик до припинення вбивств як першого кроку до мирного врегулювання», — наголошується в офіційній заяві.

Україна наголошує, що єдиний спосіб змусити Росію припинити війну — це посилення міжнародного тиску на Москву та зміцнення української обороноздатності. Особливо — протиповітряної.

«Така велика кількість дронів, бомб та ракет, особливо балістичних, доводить нагальність подальшого посилення протиповітряної оборони України. Нам потрібно більше систем і боєприпасів. Ми також готові купувати або орендувати їх», - наголосив Сибіга.

Україна також закликає союзників активізувати інвестиції у виробництво в межах країни, зокрема дронів-перехоплювачів і засобів протиповітряної оборони.

« Україна активно працює над розвитком власних спрожностей, але нам потрібна підтримка зараз, враховуючи масштаби російського терору», - вказали у МЗС.

За даними ООН, за останні півроку кількість загиблих і поранених серед мирного населення зросла на 37%.

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зброя МЗС війна ППО

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