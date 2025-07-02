Украина нуждается в большем количестве систем и боеприпасов и готова их покупать или арендовать — МИД

Украина готова покупать или арендовать системы ПВО — МИД призывает к срочной поддержке на фоне ракетного террора РФ

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В июне Россия выпустила более 330 ракет по мирным городам и громадам Украины, среди них — почти 80 баллистических ракет. Кроме того, было применено более 5 000 ударных дронов и ещё 5 000 управляемых авиационных бомб (КАБов). Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

«Этот масштаб террора демонстрирует, что Россия грубо отвергает мирные усилия под руководством США и призыв к прекращению убийств как первого шага к мирному урегулированию», — подчёркивается в официальном заявлении.

Украина подчёркивает, что единственный способ заставить Россию прекратить войну — это усиление международного давления на Москву и укрепление украинской обороноспособности. Особенно — противовоздушной.

«Такое большое количество дронов, бомб и ракет, особенно баллистических, доказывает срочность дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины. Нам нужно больше систем и боеприпасов. Мы также готовы их покупать или арендовать», — подчеркнул Сибига.

Украина также призывает союзников активизировать инвестиции в производство внутри страны, в частности дронов-перехватчиков и средств ПВО.

«Украина активно работает над развитием собственных возможностей, но нам нужна поддержка сейчас, учитывая масштабы российского террора», — указали в МИД.

По данным ООН, за последние полгода количество погибших и раненых среди мирного населения увеличилось на 37%.

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