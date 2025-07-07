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Відпустки в умовах війни – кому, скільки і за яких умов

21:25, 7 липня 2025
Мін’юст нагадав, що право на відпустку має кожен працівник.
Відпустки в умовах війни – кому, скільки і за яких умов
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Право на щорічну відпустку мають усі працівники, які перебувають у трудових відносинах, незалежно від форми власності підприємства чи виду діяльності, повідомило Міністерство юстиції України.

Щорічна основна відпустка становить щонайменше 24 календарні дні. Для окремих категорій тривалість може бути більшою: 56 днів для освітян, 28 днів для працівників лісової промисловості та гірників, які працюють на глибині 150 метрів і нижче, 30 днів для держслужбовців із виплатою грошової допомоги, 30 днів для осіб з інвалідністю I і II груп, 26 днів для III групи, 31 день для неповнолітніх. Сезонним і тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно відпрацьованому часу.

Хто може отримати відпустку раніше?

Право на повну відпустку до шестимісячного терміну роботи мають:

  • Жінки перед або після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
  • Жінки з двома і більше дітьми до 15 років або з дитиною з інвалідністю.
  • Особи з інвалідністю.
  • Неповнолітні.
  • Чоловіки, чиї дружини перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.
  • Звільнені після строкової служби, працевлаштовані протягом трьох місяців.
  • Сумісники одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.
  • Працівники, які навчаються та потребують відпустки для іспитів чи виконання навчальних робіт.
  • Особи з путівками на санаторно-курортне лікування.
  • Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу.

Додаткові відпустки надаються за шкідливі умови праці, особливий характер роботи або відповідно до законодавства. Загальна тривалість відпусток не може перевищувати 59 днів (69 для підземних гірничих робіт).

Особливості під час воєнного стану

У період воєнного стану щорічна відпустка може бути обмежена 24 днями, крім працівників освіти. Невикористані дні переносяться на період після скасування воєнного стану або надаються без збереження зарплати. Роботодавці можуть відмовляти у відпустках (крім тих, що стосуються вагітності, пологів чи догляду за дитиною до 3 років) працівникам критичної інфраструктури чи оборонного виробництва. За згодою сторін можлива відпустка без збереження зарплати без обмеження терміну, а для ВПО чи тих, хто виїхав за кордон, – до 90 днів без зарахування до стажу.

Відповідальність роботодавця

Ненадання щорічної відпустки повної тривалості два роки поспіль є порушенням, за яке передбачена фінансова (за ст. 265 КЗпП) та адміністративна відповідальність (ч. 5 ст. 41 КУпАП). Штрафи не звільняють від обов’язку усунути порушення. Порядок надання відпусток регулюється ст. 79 КЗпП та ст. 10 Закону України «Про відпустки».

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відпустка Міністерство юстиції України

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