Отпуска в условиях войны – кому, сколько и при каких условиях

Минюст напомнил, что право на отпуск имеет каждый работник.

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Право на ежегодный отпуск имеют все работники, состоящие в трудовых отношениях, независимо от формы собственности предприятия или вида деятельности, сообщило Министерство юстиции Украины.

Ежегодный основной отпуск составляет не менее 24 календарных дней. Для отдельных категорий продолжительность может быть больше: 56 дней для педагогов, 28 дней для работников лесной промышленности и горняков, работающих на глубине 150 метров и ниже, 30 дней для госслужащих с выплатой денежной помощи, 30 дней для лиц с инвалидностью I и II групп, 26 дней для III группы, 31 день для несовершеннолетних. Сезонным и временным работникам отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени.

Кто может получить отпуск раньше?

Право на полный отпуск до шестимесячного срока работы имеют:

- Женщины перед или после отпуска по беременности и родам.

- Женщины с двумя и более детьми до 15 лет или с ребенком с инвалидностью.

- Лица с инвалидностью.

- Несовершеннолетние.

- Мужчины, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам.

- Уволенные после срочной службы, трудоустроенные в течение трех месяцев.

- Совместители одновременно с отпуском по основному месту работы.

- Работники, которые учатся и нуждаются в отпуске для экзаменов или выполнения учебных работ.

- Лица с путевками на санаторно-курортное лечение.

- Родители-воспитатели детских домов семейного типа.

Дополнительные отпуска предоставляются за вредные условия труда, особый характер работы или в соответствии с законодательством. Общая продолжительность отпусков не может превышать 59 дней (69 для подземных горных работ).

Особенности во время военного положения

В период военного положения ежегодный отпуск может быть ограничен 24 днями, кроме работников образования. Неиспользованные дни переносятся на период после отмены военного положения или предоставляются без сохранения зарплаты. Работодатели могут отказывать в отпусках (кроме касающихся беременности, родов или ухода за ребенком до 3 лет) работникам критической инфраструктуры или оборонного производства. По соглашению сторон возможен отпуск без сохранения зарплаты без ограничения срока, а для ВПЛ или тех, кто выехал за границу, - до 90 дней без зачисления в стаж.

Ответственность работодателя

Непредоставление ежегодного отпуска полной продолжительности два года подряд является нарушением, за которое предусмотрена финансовая (по ст. 265 КЗоТ) и административная ответственность (ч. 5 ст. 41 КУоАП). Штрафы не освобождают от обязанности устранить нарушение. Порядок предоставления отпусков регулируется ст. 79 КЗоТ и ст. 10 Закона Украины «Об отпусках».

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