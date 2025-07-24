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У Києві викрили молодиків, які під виглядом ремонту комп’ютерів ошукали пенсіонерів на мільйон гривень

11:40, 24 липня 2025
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
У Києві викрили молодиків, які під виглядом ремонту комп’ютерів ошукали пенсіонерів на мільйон гривень
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом молодикам, які під виглядом комп’ютерних майстрів ошукували літніх киян.

Як повідомила Київська міська прокуратура, що молодики розклеювали оголошення про ремонт комп’ютерної техніки, а після виклику їх додому, завищували вартість виконаних робіт приблизно у 100 разів від реальної ціни. Літніх клієнтів вони змушували розраховуватись за ремонт техніки власними заощадженнями на суми від 175 до 400 тисяч гривень.

«При цьому підозрювані обирали своїми жертвами виключно людей старшого віку - від 65 до 78 років, розраховуючи на їхню довірливість та технічну необізнаність. Такі клієнти після виконаних робіт не могли відмовитись платити за надані послуги космічні суми», - заявили у відомстві.

Таким чином «комп’ютерним майстрам» вдалося ошукати чотирьох пенсіонерів на майже 1 мільйон гривень. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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прокуратура Київ

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