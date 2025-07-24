В Киеве разоблачили молодых людей, которые под видом ремонта компьютеров обманули пенсионеров на миллион гривен

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум молодым людям, которые под видом компьютерных мастеров обманывали пожилых киевлян.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, молодые люди расклеивали объявления о ремонте компьютерной техники, а после вызова их на дом завышали стоимость выполненных работ примерно в 100 раз по сравнению с реальной ценой. Пожилых клиентов они заставляли расплачиваться за ремонт техники собственными сбережениями на суммы от 175 до 400 тысяч гривен.

«При этом подозреваемые выбирали своими жертвами исключительно людей пожилого возраста — от 65 до 78 лет, рассчитывая на их доверчивость и техническую неосведомленность. Такие клиенты после выполненных работ не могли отказаться платить за предоставленные услуги космические суммы», — заявили в ведомстве.

Таким образом «компьютерным мастерам» удалось обмануть четырех пенсионеров почти на 1 миллион гривен. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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