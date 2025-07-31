Google навчив ШІ розпізнавати вік користувачів

Google запроваджує ШІ для визначення віку користувачів із автоматичними обмеженнями для неповнолітніх.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Google оголосила про впровадження технології штучного інтелекту для автоматичного визначення віку користувачів її сервісів. Якщо система ідентифікує користувача як особу молодшу за 18 років, для всіх пов’язаних сервісів автоматично активуються відповідні обмеження. Про це повідомили представники компанії.

Серед обмежень, які застосовуватимуться до неповнолітніх, – функції нагадувань про сон у YouTube, відключення персоналізованих рекомендацій та реклами, вимкнення хронології в Google Maps, а також блокування доступу до певного контенту в Play Store. Для визначення віку алгоритми штучного інтелекту аналізуватимуть пошукові запити користувачів і контент, який вони переглядають на YouTube.

На першому етапі програма діятиме для «невеликої частини» облікових записів у Сполучених Штатах, але в подальшому Google планує розширити її дію на інші регіони та більшу кількість користувачів.

У разі, якщо система помилково визначить вік користувача, Google надасть можливість підтвердити його за допомогою фотографії посвідчення особи або селфі. Компанія наголошує, що ці заходи спрямовані на підвищення безпеки та захисту молодших користувачів від невідповідного контенту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.